هاميلتون على عرش الفورمولا1 في حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

توِّج لويس هاميلتون بلقب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا1 2018 التي اختتمت فعالياتها أمس على حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي، ليؤكد البطل البريطاني جدارته بلقب بطولة العالم الموسم الحالي وللمرة الخامسة في تاريخه. حضر التتويج سيف محمد الهاجري، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن سليم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة. واحتل المركز الثاني في السباق الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، وفي المركز الثالث جاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل.

بهذا الانتصار دخل لويس هاميلتون نادي العظماء في الفورمولا1 بعد أن توج باللقب للمرة الخامسة معادلاً رقم مانويل فانجيو، وخلف الأسطورة مايكل شوماخر الذي يملك 7 ألقاب في بطولة العالم، كما نجح هاميلتون بفوزه في حلبة مرسى ياس في معادلة رقمه القياسي بـ11 انتصاراً في موسم واحد الذي كان قد حققه في عام 2014، ليكون الفوز في أبوظبي خير ختام لموسم قوي قدمه السائق البريطاني الذي اختتم الموسم متربعاً على الصدارة برصيد 408 نقطة، متفوقاً على فيتيل الوصيف بـ320 نقطة، والفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري الثالث في الترتيب العام للبطولة بـ251 نقطة.

وعلى صعيد الفرق، اختتم فريق مرسيدس المتوج ببطولة الصانعين الموسم في المركز الأول برصيد 655 نقطة متقدماً على فريق فيراري الذي جاء وصيفاً بـ571 نقطة وريد بل ثالثاً بـ419 نقطة. وأنهى هاميلتون مسافة السباق البالغة 55 لفة في زمن قدره ساعة و39 دقيقة و40 ثانية و382 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 2.581 ثانية عن فيتيل، وبـ12.706 ثانية عن صاحب المركز الثالث فيرستابن، فيما أحرز المركز الرابع الأسترالي دانييل ريكياردو سائق ريد بل، وفي المركز الخامس الفنلندي فاليتيري بوتاس سائق مرسيدس حامل لقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي العام الماضي الذي فشل في تحقيق أي انتصار هذا الموسم، بينما جاء في المركز السادس الإسباني كارلوس ساينز سائق رينو، وسابعاً السائق الشاب شارل لوكلير من فريق ساوبر الذي سينتقل الموسم المقبل إلى فيراري.

وأنهى الإسباني المعتزل فيرناندو ألونسو السباق في المركز الحادي عشر، إذ استحوذ البطل الإسباني على اهتمام الجماهير وتحيتها من مدرجات حلبة مرسى ياس في ختام مسيرته مع الفورمولا1. وشهدت تفاصيل السباق العديد من الأحداث المثيرة والمفاجئة، مما جعلته واحداً من أكثر السباقات تشويقاً في ظل عدم وجود ضغوطات على السائقين، إذ شهدت اللفة الأولى من السباق حادثاً قوياً بانقلاب سيارة الألماني نيكو هولكنبرغ سائق رينو بعد احتكاك إطارات سيارته مع سيارة الفرنسي رومان كروجان سائق هاس، مما اضطر منظمي السباق إلى رفع الأعلام الصفراء ودخول سيارة الأمان إلى مضمار الحلبة.

ونجح هاميلتون في الحفاظ على انطلاقته من المركز الأول في السباق رغم الحادث، ولكنه دخل إلى منطقة الصيانة مبكراً لتغيير إطاراته مما أفقده المركز الأول لمصلحة الأسترالي دانييل ريكياردو ولكن البطل البريطاني استطاع استعادة المركز الأول مرة أخرى والحفاظ عليه حتى نهاية السباق، فيما دارت معركة حامية الوطيس بين الثنائي فاليتيري بوتاس الذي انطلق من المركز الثاني ودانييل ريكياردو ولكن الأول لم ينجح في الحفاظ على مركزه وتقهقر في النهاية إلى المركز الخامس، فيما نجح الهولندي الشاب ماكس فيرستابن في تجاوز بوتاس وريكياردو منهياً السباق في المركز الثالث.

ولم يكن السباق جيداً بالنسبة إلى بعض السائقين بعد أن تعطلت سيارات أكثر من سائق أدت إلى خروجهم من السباق وعدم إكماله إلى النهاية.

فخر

أعرب لويس هاميلتون عن سعادته بالتتويج بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 الرابعة في تاريخه على حلبة مرسى ياس، مؤكداً أنه فخور باعتلاء منصة التتويج على واحدة من أفضل حلبات الفورمولا1 وبلقب العالم للمرة الخامسة في تاريخه.

أسطورة

أثنى هاميلتون على أداء منافسه الرئيس هذا الموسم سيباستيان فيتيل والجهد الذي قدمه على مدى الموسم، مؤكداً ثقته بقدرة فيتيل على المنافسة بشكل أقوى الموسم المقبل. كما حرص هاميلتون على توجيه التحية إلى ألونسو الذي خاض سباقه الأخير في أبوظبي، وقال: «ألونسو أسطورة حقيقية، وسنفتقده وتفتقده رياضة السيارات والفورمولا1 بشكل عام».

2018

أكدت حلبة مرسى ياس مجدداً، مكانتها الرائدة وأهميتها باعتبارها وجهة رئيسية ليس فقط باستضافتها لفعاليات رياضات المحركات العالمية، بل وغيرها من البطولات وبرامج اللياقة البدنية التي تقام مسارها الرائع الممتد على مسافة 5.54 كم، إذ شهدت الحلبة، يوم السبت منافسات محتدمة لتحقيق لقب «سباق دراجات بيريللي فورمولا1» للفرق في أبوظبي لموسم 2018.

إقبال

«التلة» تستقطب الزوار

استقطبت تلة أبوظبي عدداً كبيراً من زوار حلبة مرسى ياس، الذين حرصوا على متابعة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، إذ أثبتت التلة شعبيتها لدى زوار الحلبة سواء من المقيمين في الدولة أو القادمين من مختلف أنحاء العالم عبر السنوات التسع الماضية، خاصة أنها من أولى الفئات التي تشهد إقبالاً كبيراً وتباع كافة تذاكرها بوقت مبكر من كل عام، بسبب أجوائها المذهلة وإطلالاتها.

منافسة

راسل يتوّج بلقب الفورمولا2

توّج البريطاني جورج راسل بلقب بطولة العالم للفورمولا2 بعد أن أحرز لقب السباق الختامي من البطولة التي أقيمت على حلبة مرسى ياس، أمس، وذلك ضمن السباقات المصاحبة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 أبوظبي 2018.

وجاء فوز راسل بعد أن حقق فوزه السابع هذا الموسم في البطولة التي تعد منصة للسائقين قبل تحولهم إلى سباقات الفورمولا1.

وكان راسل والذي سينضم إلى فريق ويليامز في سباقات الفورمولا1 الموسم المقبل قد انطلق من المركز الأول في السباق، أمس، وحافظ على تصدره رغم المنافسة الشرسة من التايلاندي الكسندر البون والذي كان بحاجة للفوز بالسباق للبقاء في المنافسة على اللقب، إلا أنه تعثر خلال السباق وأحرز المركز الـ 14 في نهايته.

21

احتفظ سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي بموقعه في ختام بطولة العالم للفورمولا1 الموسم المقبل 2019، باعتباره الجولة الأخيرة في البطولة، إذ أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن روزنامة الموسم المقبل، والتي سوف تتضمن 21 سباقاً دون أية تغيير في عدد السباقات عن الروزنامة الحالية بعكس الموسم الماضي الذي شهد 20 سباقاً فقط.

4

حقق لويس هاميلتون رقماً قياسياً جديداً على حلبة مرسى ياس بانفراده بلقب أكثر السائقين تتويجاً على الحلبة بـ 4 مرات ليفك الارتباط مع فيتيل الذي كان يتشارك معه في عدد مرات الفوز في أبوظبي بـ 3 مرات، فيما حقق اللقب في أبوظبي مرة كل من مارك ويبر ونيكو روزبرغ وفاليتيري بوتاس.