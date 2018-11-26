حلبة ياس تحتفي بألونسو في ليلة وداع الفورمولا1

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

احتفت حلبة مرسى ياس ومسؤولو الفورمولا1 بالسائق الإسباني المخضرم فيرناندو ألونسو، والذي اختتم مسيرته مع سباقات الفورمولا1 بخوضه سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، أمس، بعد أن أعلن اعتزاله عقب مسيرة امتدت لـ 17 عاماً.

وكرمت حلبة مرسى ياس «الماتادور» الإسباني بطل العالم مرتين عامي 2005 و2007 في حفل عشاء حضره عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية ومحبو وعشاق ألونسو على شرف وداعه للفورمولا1 تقديراً للسائق الإسباني الذي حقق العديد من الإنجازات في عالم الفورمولا1.

وأهدى الطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس هدية تذكارية من الحلبة إلى ألونسو عبارة عن لوحة تستعرض مسيرة النجم الإسباني طوال مشواره في عالم الفورمولا1 والفرق التي مثلها خلال السباقات المختلفة، إذ استعرضت اللوحة أبرز المحطات التي مر بها ألونسو خاصة عندما تربع على عرش الفورمولا1 مرتين.

وقال الطارق العامري، إن ألونسو يعد واحداً من أفضل وأبرز السائقين في عالم الفورمولا1 على مر التاريخ، وترك وراءه مسيرة احترافية حافلة بالإنجازات، ويستحق الشكر والتقدير على كل ما قدمه لرياضة السيارات.