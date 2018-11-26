«بيريللي» مزوّداً حصرياً لإطارات الفورمولا1 حتى 2023

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلن مسؤولو بطولة العالم للفورمولا1 تمديد عقد الشراكة مع شركة بيريللي المزوّد الحصري للإطارات في الفورمولا1 لمدة 4 سنوات لتبقى المزوّد الوحيد للإطارات في البطولة حتى نهاية موسم 2013. وتعد بيريللي مزوّد فرق الفورمولا1 بالإطارات منذ العام 2006، حيث كان العقد الحالي بين بيريللي والاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا1 ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وستطرح بيريللي إطارات أقل سمكاً في الموسم المقبل بمعدل 2.4 مليمتر بعدما خضعت الإطارات الجديدة إلى التجربة في عدة دول خلال العام الحالي، حيث تهدف الشركة من خلال هذه الإطارات إلى مقاومة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تتعرض له، إلى جانب تعزيز دينامكية الحركة لدى سيارة الفورمولا 1.

وقال تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1: «يسعدنا التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يضمن مستقبلاً طويل الأمد لأحد المكونات الرئيسية في فورمولا 1». وأكدت شركة بيريللي التزامها «بالعمل لتنفيذ الاشتراطات الفنية الجديدة المتوقعة لعام 2021 ومن بينها إطارات 18 بوصة». ويل سميث يؤازر صديقه هاميلتون

اشتهرت حلبة مرسى ياس، بأنها ملتقى نجوم العالم والمشاهير خلال استضافتها لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، الجولة الختامية من بطولة العالم، إذ شهدت الحلبة توافد العديد من نجوم ومشاهير العالم من الزوار الذين حرصوا على حضور الحدث، ومن أبرز هؤلاء المشاهير نجم هوليوود والسينما العالمية الأميركي ويل سميث الذي حرص على التواجد في الحلبة.

كما تواجد عدد من النجوم العالميين أمثال المغني البريطاني الشهير سام سميث، ونجم الفورمولا المعتزل الألماني نيكو روزبرغ، وآلان بروست أسطورة الفورمولا1.