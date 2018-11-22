منصور بن محمد يكرّم الفائزيـن في حفل التفوق الرياضي

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي - دبي- البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، كرَّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، صباح أمس، الفائزين في «حفل التفوق الرياضي» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، ضمن برنامج نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسم الرياضي الماضي، تحت شعار «طموح بلا حدود»، وذلك في فندق قصر الحبتور.

حضر الحفل معالي حميد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد عبدالغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية الرياضية ورؤساء مجالس الأندية في الدولة.

وتميز حفل التفوق الرياضي هذا العام بتزامنه مع «عام زايد» وكذلك مع عام دخول الإمارات عصر الفضاء من خلال تصنيع كوادر الدولة الوطنية للقمر الصناعي «خليفة سات» ليكون العام 2018 عاما للتميز وبداية عصر جديد من التفوق في جميع المجالات.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رواد العمل الرياضي في أندية دبي، ممن ساهموا بترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل، هم: الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، عبد الله حارب الفلاحي، خليفة سلطان بن سليمان، عبد الله الساي، وجمعة غريب.

كما كرم سموه شركة الوصل لكرة القدم بجائزة أفضل شركة لكرة القدم، وشركة النصر للألعاب الرياضية بجائزة أفضل شركة للألعاب الرياضية، وشركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم بجائزة أفضل شركة كرة قدم في الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية للموسم الرياضي الماضي، كما حصل قطاع الألعاب وشركة الوصل لكرة القدم على جائزة أفضل قطاع ألعاب وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية،

ونال نادي دبي لأصحاب الهمم جائزة أفضل ناد نوعي.

وتضمن نموذج دبي للتفوق الرياضي 11 فئة فردية تم تكريم الفائزين فيها من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهم:

أفضل لاعب في كرة القدم: علي حسن علي سالمين من شركة الوصل لكرة القدم.

أفضل ناشئ في كرة القدم: خليفة يوسف عتيق من شركة شباب الأهلي دبي.

أفضل لاعب في الألعاب الفردية: مبارك محمد سالم آل بشر من نادي الوصل الرياضي.

أفضل لاعبة في الألعاب الفردية: فاطمة يوسف عبد الله من نادي شباب أهلي دبي.

أفضل ناشئ في الألعاب الفردية: يوسف راشد المطروشي من نادي الوصل الرياضي.

أفضل لاعب في الألعاب الجماعية: مبارك خليفة خلفان من نادي الوصل الرياضي.

أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية: نادية علي عبد الله من نادي الوصل الرياضي

أفضل ناشئة في الألعاب الجماعية: الريم جاسم محمد البلوشي من نادي شباب الأهلي دبي.

أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية: محمد خميس خلف من نادي دبي لأصحاب الهمم.

أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية: سهام مسعود محيل الرشيدي من نادي دبي لأصحاب الهمم.

أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية: عارف حسن درويش سالم البلوشي من نادي دبي لأصحاب الهمم.

ورفع مطر الطاير أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية سموه الكريمة للقطاع الرياضي وتوجيهاته السديدة التي تمثل منهاج عمل لمجلس دبي الرياضي في نشر ممارسة الرياضة والارتقاء بالعمل الرياضي المؤسسي والتنافسي، بما يساهم في تطوير القطاع الرياضي ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الرياضية.

كما تقدم الطاير بالشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتفضله بحضور الحفل وتكريم المتميزين والمتفوقين.

وهنأ الطاير الفائزين في مختلف الفئات من الأندية الرياضية وشركات كرة القدم ومنتسبيها الذين حصلوا على جوائز التفوق الرياضي للموسم الرياضي 2017/‏‏2018، وتمنى التوفيق والنجاح للرياضيين والأندية الرياضية وشركات كرة القدم في الموسم الرياضي الحالي لتحقيق أهدافهم وإسعاد جماهيرهم.

وأكد الطاير أن مجلس دبي الرياضي سيواصل العمل لتطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي على المستويات كافة وفق الخطة الاستراتيجية للمجلس التي تنسجم مع خطة الحكومة ووفق توجيهات القيادة الرشيدة، حيث يقوم المجلس بإطلاق البرامج والمبادرات التي تحفز على التميز والتفوق والابتكار، كما يتم تكريم أصحاب الإنجازات الفردية من المواهب الناشئة والرياضيين، جنبا إلى جنب مع تقدير رواد العمل الرياضي وتكريمهم بما يليق بخدماتهم الطويلة للقطاع الرياضي وجهودهم وإخلاصهم وعملهم الدؤوب لترسيخ مكانة الرياضة في الدولة وتخريج أجيال من الرياضيين في مختلف المجالات.

علي سالمين: التتويج دافع لمزيد العمل

صرح علي سالمين لاعب الوصل، أفضل لاعب كرة قدم، أن الجائزة تمنحه دافعاً إضافياً للعمل أكثر من أجل التميز وتقديم مستويات جيدة سواء مع فريقه أو المنتخب الوطني، وقال: «أتمنى أن تكون هذه الجائزة فأل خير عليّ وأتمكن من حصد المزيد من الجوائز».

وأكد علي سالمين أن الحفاظ على التميز والتألق أصعب من الوصول إليه، وقال إن الأهم بالنسبة له هو تطوير نفسه وتقديم المزيد من الجهود لفريقه، وأضاف: طموحي الحصول على الألقاب سواء مع نادي الوصل أو المنتخب الوطني، طبعاً الألقاب تهمني أكثر من الجوائز الفردية، أدرك جيداً أن المشوار طويل وعليّ التركيز على العمل داخل الملعب والالتزام خارجه.

وتمنى علي سالمين أن يقدم أفضل ما لديه في مباراة اليوم أمام الأهلي المصري ومساعدة فريقه على انتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل في كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

فاطمة يوسف: والدتي سرّ نجاحي

كشفت فاطمة يوسف عبد الله أفضل لاعبة في الألعاب الفردية، أن الفضل في تألقها في منافسات ألعاب القوى يعود لوالدتها ثم لإدارة نادي شباب الأهلي التي تقدم دعماً كبيراً للألعاب الفردية، إضافة إلى اتحاد ألعاب القوى، وقالـت: «والدتي سر نجاحي، دائماً تقف إلى جانبي وهي أول من دعمني لممارسة ألعاب القوى، أنا أدين لها بكل ما حققته».

سهام مسعود: إنجاز للمرأة الإماراتية

صرحت سهام مسعود محيل الرشيدي أفضل لاعبة من أصحاب الهمم، أن تتويجها بالجائزة يشكل إنجازاً للمرأة الإماراتية ودليلاً على قدرتها على التميز، موجهة الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه اللامحدود للقطاع الرياضي ومبادرة تكريم المتميزين في المجال الرياضي من خلال حفل التفوق.

وصرحت سهام مسعود، أن تكريم المتفوقين أصبح علامة فارقة في دبي، مشيرة إلى أنها مبادرة طيبة تحفز على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تشريف الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية.

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