أبو الشوارب: التميز أصبح ثقافة في النصر

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أكد عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية سابقاً أن التميز أصبح ثقافة في نادي النصر، معرباً عن سعادته بحصول شركة الألعاب على جائزة أفضل شركة في حفل برنامج دبي للتفوق الرياضي، وقال: نحن سعداء بالنتائج، التي حققتها فرق العمل بشركة الألعاب الموسم الماضي، ونتقدم بالشكر إلى القائمين على الجائزة ونعرب عن امتناننا لمجلس دبي الرياضي، لما يقوم به من مبادرات لتكريم المميزين ونهنئ كل المتألقين وهم يستحقون هذا التكريم لما يقدمون من جهود من أجل الارتقاء برياضة الإمارات.

وأوضح أبو الشوارب أن تتويج شركة الألعاب الرياضية بالجائزة ثمرة كل الأجهزة الفنية والإدارية، الذين عملوا كونهم فريقاً واحداً، معرباً عن أمله بأن ينجح في نقل هذه النجاحات إلى شركة كرة القدم، وأضاف: الفوز بهذه الجائزة يعني بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الجوائز في مختلف الفئات الأخرى.