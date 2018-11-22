بطي بن مكتوم: الوصل عائد وجمهوره لن يتخلى عنه

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان الرياضي

عبّر الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم عن شعوره بالفخر عقب تكريمه ضمن فئة الرواد الخمسة، وقال: التكريم لا يعنيني شخصياً بل يشمل كل من عمل إلى جانبي طيلة مسيرتي الرياضية، وأتوجه لهم جميعاً بالشكر ولمجلس دبي الرياضي على هذه اللفتة الكريمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل سابقاً أن التألق الرياضي لا يأتي من فراغ بل ثمرة جهود وعمل كبير خاصة بعد أن أصبحت الرياضة علماً وليس مجرّد نشاط بدني.

ودعا الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم الجماهير إلى التواجد بكثافة اليوم ( الخميس) في المباراة التي تجمع الوصل بنظيره الأهلي المصري ضمن إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال والتشجيع بكل روح رياضية، وقال في رسالته: أرجو من جمهور الوصل العودة لتشجيع الفريق والتكاتف مع مجلس الإدارة، وأنا واثق أن اللاعبين سيقدمون أفضل ما لديهم وأتوقع مباراة جيدة بين الفريقين، الرياضة غالب ومغلوب ولكن من يظهر بالمستوى المطلوب سيحالفه النجاح.

وحول تراجع مستوى الوصل مقارنة بالموسم الماضي، أوضح الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن التغيير أمر ضروري في كرة القدم وأن الإدارة كانت تطمح للأفضل، مشيراً إلى وجود بعض العراقيل التي حالت دون تحقيق الأهداف التي كانت تتطلع إليها إدارة الوصل.

وصرح الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن الوصل قادر على العودة للمنافسة بقوة على الألقاب، وأضاف قائلاً: أنا على ثقة أن الفريق عائد وجمهوره لن يتخلى عنه.

تكريم

وشمل التكريم الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، باعتباره أحد رواد الحركة الأولمبية وأحد رموز الرياضة في دولة الإمارات، حيث تولى منصب رئاسة اتحاد الإمارات لكرة السلة خلال الفترة من 1980 حتى عام 1984 وكانت هذه الفترة هي الانطلاقة الحقيقية للعبة كرة السلة في الدولة، كما ترأس اللجنة الأولمبية الوطنية خلال الفترة من 1984 ـ 2000، وفي هذه الفترة شاركت الإمارات لأول مرة في الألعاب الأولمبية الدولية التي أقيمت في لوس أنجليس عام 1984.

وترأس الشيخ بطي مجلس إدارة نادي الوصل لأكثر من 25 عاماً، تحول خلالها الوصل لقلعة إنجازات واحتكار البطولات لعدة سنوات في مختلف الألعاب الرياضية، نشأ الشيخ بطي في عائلة رياضية تعشق ممارسة الرياضة.