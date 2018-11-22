بلدية دبي راعياً استراتيجياً لدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

وقع مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي اتفاقية رعاية أصبحت بموجبها بلدية دبي راعيا استراتيجيا للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان من كل عام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ووقع الاتفاقية مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وذلك على هامش احتفالية القطاع الرياضي بتكريم المتفوقين في حفل التفوق الرياضي ضمن «نموذج دبي للتفوق الرياضي».

وأكد مطر الطاير عقب توقيع الاتفاقية على متانة العلاقة التي تربط بين مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي، حيث يعملان معا من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت للقطاع الرياضي على صعيد المنشآت الرياضية والبنية التحتية التي يضاف لها المزيد سنويا بما يوفر للجميع أماكن مريحة وعديدة تتيح لهم ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ويوفر للرياضيين منشآت إضافية تساعدهم على تطوير مستوياتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات، وكذلك استضافة المزيد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية وتوفير الراحة للجمهور.

وقال الطاير: «العلاقة بين مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي نموذجية في جميع المجالات، حيث توحدت جهودنا لخدمة الوطن ودعم الرياضيين وإسعاد الجمهور وأفراد المجتمع خلال الفترة الماضية في العديد من المناسبات، ولا نزال نعمل معاً من أجل تحقيق المزيد، ففي الوقت الذي نضع معا اللمسات النهائية لتشييد استاد آل مكتوم الجديد بنادي النصر الذي سيفتتح خلال أيام قليلة فإننا أيضا نضع اليوم ركيزة جديدة في علاقة التعاون والشراكة المتينة بيننا وبين بلدية دبي من خلال رعاية دورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنويا بتوجيهات ورعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت شعار قدرات لا حدود لها، والتي أصبحت منذ انطلاقتها الحدث الرياضي الأهم ليس خلال شهر رمضان المبارك وحسب بل على مدار العام».

وفي هذه المناسبة، قال داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي: «تحرص بلدية دبي على المشاركة كراعٍ للنسخة الحالية من دورة ند الشبا الرياضية، حيث إن رعاية البلدية تأتي دعما لإنجاح هذه الدورة التي يشارك فيها رياضيون من مختلف الأعمار والجنسيات من داخل وخارج الدولة، وحرص على إبرازها بوصفها في مقدمة البطولات والفعاليات التي تستضيفها دبي.

ودائما ما تبحث بلدية دبي عن الأفضل لخدماتها ولمشاريعها وتحرص على تعزيز الشراكات الرائدة، ولذلك، يسرنا في البلدية أن يرتبط اسمنا كراع لدورة ند الشبا الرياضية، والتي تحظى بشرف متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شخصياً لفعالياتها، وتلقى اهتمام سموّه ودعمه للرياضيين وتحفيزهم لتقديم الأفضل، الأمر الذي يمنح الدورة أهمية استثنائية في كل عام، ويجعل منها حدثا رياضيا ومجتمعيا هاما خلال شهر رمضان المبارك.