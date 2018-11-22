شباب الأهلي يهدي الجائزة للراحل فكري

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

أهدى شباب الأهلي، جائزة أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، التي حصل عليها لاعبه خليفة يوسف عتيق،وجائزة أفضل شركة كرة قدم في رعاية المواهب الرياضية إلى الراحل نبيل فكري، نائب مدير الوحدة الإدارية، مشرف مركز الممزر في أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، الذي توفي الأسبوع قبل الماضي.

وأوضح د. موسى عباس مدير أكاديمية شباب الأهلي، أن الراحل نبيل فكري من الكفاءات الذين ساهموا في التتويج بالجائزة، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه اللا محدود للقطاع الرياضي، وإلى مجلس إدارة شباب الأهلي، على دعمه لقطاع الناشئين، وتوفير كل الإمكانات المادية والمعنوية من أجل التميز.

وأكد د. موسى عباس، أن الجائزة ثمرة جهود من كافة الأجهزة الإدارية والفنية، وأن شباب الأهلي رائد في تكوين اللاعبين وصقل المواهب، وسيستمر على هذا النهج، لأنه السبيل الوحيد لخلق جيل مميز.