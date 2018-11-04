شباب الأهلي ينظم سباق الجري ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة

المصدر: Ⅶ إيهاب زهدي

ينظم قطاع الألعاب الجماعية بالتعاون مع قسم الخدمة المجتمعية بنادي شباب الأهلي، في التاسعة من صباح اليوم، بشاطئ الممزر، سباق الجري للناشئين، بمشاركة طلاب المدارس، إضافة إلى مشاركة رمزية من كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

يأتي هذا الحدث، ضمن مشاركات نادي شباب الأهلي في مبادرة تحدي دبي للياقة 2018، وهي المبادرة المجتمعية الأكبر التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي، وتهدف المبادرة إلى تشجيع سكان مدينة دبي على ممارسة مختلف أنواع الرياضة، من أجل تعزيز مستويات الصحة ومحاربة الأمراض التي تنتج من قلة الحركة.

يحضر السباق الذي يمتد لمسافة ثلاثة كيلو مترات، اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وينظم الحدث المهم بالتنسيق مع عدد من المؤسسات منها وزارة التربية والتعليم، ومجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات دبي، وسيتم في نهاية السباق تكريم المدارس والطلاب المشاركين من قبل اللجنة المنظمة.

ورفع اللواء محمد أحمد المري، أسمى آيات الشكر والعرفان، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على إطلاق هذه المبادرة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأفراد المجتمع، وحرصها على توفير نمط حياة صحي وسليم لسكان مدينة دبي.

وقال: «نسعد كثيراً بالمشاركة في مبادرة تحدي دبي للياقة الذي يمثل فرصة كبيرة لسكان المدينة لتحسين نمط حياتهم والمحافظة على صحتهم بممارسة الرياضة، وسنكون حريصين على المساهمة في إنجاح هذه المبادرة من خلال تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية».

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