حمدان بن محمد: الرياضة أسلوب حياة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الرياضة بجانب قيمتها الأساسية في الارتقاء بجودة الحياة والصحة العامة للمجتمع، تعد من الوسائل المهمة التي تساعد على نشر السعادة بين الناس، مشيراً إلى أن بناء مجتمع صحي يمارس النشاط الرياضي بشكل دائم يأتي ضمن أولويات خطة دبي 2021 وهو ما دفع إلى إطاق العديد من المبادرات لتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة.

جاءت تصريحات سمو ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بمناسبة انطاق فعاليات النسخة السادسة من دورة ل ند الشبا الرياضية، التي ينظمها المجلس تحت رعاية سموه اليوم، وتستمر حتى السادس من يونيو المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ورحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بكافة المشاركين في الدورة، مشيراً إلى أن تواجد خمسة آلاف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات للتنافس في مجموعة كبيرة من الألعاب الرياضية المختلفة على مدار ثاثة أسابيع ل يعد تأكيداً لنجاح الدورة في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع، باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية.

وقال سموه: «بعد نجاح مبادرة «تحدي دبي للياقة»، ومبادرة «الألعاب الحكومية» التي اختتمت فعاليتها أخيراً بمشاركة أكثر من 150 فريقاً من الجهات الحكومية في الإمارات والدول الشقيقة، يسرنا أن يشارك معنا آلاف الرياضيين والرياضيات في دورة ند الشبا الرياضية، وفي مقدمتهم رياضيون من أصحاب الهمم للتنافس في أجواء تسودها الروح الرياضية، كما يسرنا زيادة عدد المنافسات والمشاركين في الدورة ووصول تأثيرها إلى الأشقاء خارج الدولة من خال تنظيم منافسات في جمهورية مصر العربية ل والمملكة الأردنية الهاشمية لتعميم الفائدة وتعزيز أواصر التعاون بين الأشقاء لترسيخ مكانة الرياضة في المجتمع من خال مشاركة تجربة دبي في تعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب لحياة ونشاط مجتمعي يبعث على السعادة».

وختم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتأكيد أن جميع المشاركين في الدورة فائزون، لأن من يمارس الرياضة يكون فائزاً في حياته الشخصية وناجحاً في مواجهة أي تحديات قد تواجهه وقادرا على خدمة وطنه ودعم أسرته، والعيش بسعادة وحيوية.

وتعد دورة ند الشبا، التي ينظمها سنوياً مجلس دبي الرياضي خال شهر رمضان المبارك، الحدث الأضخم من ل نوعه في دبي على صعيد تنوّع الألعاب الرياضية والجوائز المالية المخصصة للفائزين إذ يتنافس المشاركون في 11 لعبة رياضية تشمل كرة قدم الصالات وكرة الطائرة والبادل تنس، وتحدي ناس وكرة السلة على الكراسي المتحركة و«كرة السلة »3X3 والجوجيتسو والمبارزة وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية والدراجات الهوائية للهواة والمحترفين والجري لمسافة 5 كلم و10 كلم للرجال والسيدات.

وتشهد نسخة العام الحالي من البطولة تنظيم فعاليات رياضية متزامنة في مصر والأردن بعد توقيع مجلس دبي الرياضي اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأردني لكرة الطائرة بهدف المساهمة في تعزيز ممارسة النشاط الرياضي والبدني في كافة المجتمعات العربية.

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