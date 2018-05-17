«زايد.. رجل الهمم» يدشن دورة ند الشبا الليلة

تدشن دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، نسختها السادسة الليلة بحفل الافتتاح الذي يحمل عنوان «زايد.. رجل الهمم» الذي سيكون خير بداية لفعاليات الدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتعد الحدث الأضخم من نوعه على صعيد تنوع الألعاب الرياضية التي تبلغ 11 بطولة رياضية و199 جائزة مالية تم رصدها للفائزين بقيمة 6 ملايين درهم سيتنافس عليها أكثر من 5 آلاف رياضي.

وجاء تصميم واعتماد حفل الافتتاح بلمسات وطنية بالتزامن مع «عام زايد»، وبما يعكس جهود القائد المؤسس طيب الله ثراه، الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة واحة الخير والتسامح والسعادة لجميع الشعوب، كما جعلها نموذجاً في رعاية وتقدير الرياضيين من أصحاب الهمم والرياضيين بشكل عام، وهو ما تجسده هذه الدورة من تلاقي المواطنين والمقيمين وأبطال العالم الذين يتوافدون من خارج الدولة، ليرسموا معاً لوحة رياضية معبرة على مدار أيام الشهر الفضيل، وتخصيص منافسات رياضية لأصحاب الهمم.

وتزينت صالة مجمع ند الشبا الرياضي لحفل الافتتاح الذي تبلغ مدته 35 دقيقة، ويشارك فيه عدد من الرياضيين والرياضيات الإماراتيين من مختلف الرياضات والذين يمثلون صوراً مشرقة من رياضتنا الوطنية، وسيؤدون فقرات ضمن الحفل الذي سيجمع بين اللمحات الرياضية واللمحات الفنية المتميزة لتكون لوحة وطنية تجسد إرثنا وتراثنا ورؤية قيادتنا واهتمامها بجميع أفراد المجتمع.

وسيعقب حفل الافتتاح انطلاق منافسات البادل تنس التي تقام على صالة البادل تنس في مجمع ند الشبا الرياضي، فيما تنطلق غداً بطولة كرة الطائرة التي تقام منافساتها على مدار 5 ليال تفتتح بمواجهة نارية بين المفاجأة و«أف 3 أ» اللذين عززا صفوفهما بأفضل اللاعبين في العالم، تليها مواجهة «أف 3» والفرسان بينما تختتم البطولة بنهائي كرة قدم الصالات 6 يونيو المقبل.

وتحفل أجندة البطولة بالعديد من الأنشطة الرياضية والمجتمعية، حيث تتضمن قائمة الألعاب المشاركة في البطولة 11 لعبة متنوعة منها 3 مسابقات لأصحاب الهمم، هي كرة السلة على الكراسي المتحركة ونهائي كرة قدم لذوي الإعاقة السمعية والدراجات الهوائية.

خيمة

وتحرص اللجنة المنظمة على تقديم خدمات «5 نجوم» لزوار وجمهور البطولة على مدار 22 ليلة، حيث تم تخصيص خيمة مكيفة لمشاريع الشباب لتقديم خدماتهم للجماهير في ظروف مريحة، كما تم تجهيز الخيمة بشاشة عملاقة تنقل فعاليات البطولة بشكل مباشر إلى جانب عرض نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحصل كل متفرج عند بوابة دخول صالة ند الشبا على بطاقة مجانية تؤهله لدخول السحب على الجوائز اليومية القيّمة التي تخصصها اللجنة المنظمة لجماهير البطولة تتضمن سيارات فخمة وهدايا قيمة.

ويتم الاهتمام بالجمهور قبل دخوله «مجمع ند الشبا الرياضي» من خلال توفير أماكـن وقوف تتسع لمئات السيارات التي تجد مكاناً مناسباً ومخططاً لوقوف جميع السيارات ودخولها وخروجها لمنطقة الوقوف، كما يتم توفير عشرات العربات الكهربائية لنقل الجمهور من منطقة وقوف السيارات إلى داخل مجمع ند الشبا وإعادتهم إلى سياراتهم بعد انتهاء المنافسات أو في أي وقت، حيث تستمر السيارات الكهربائية بالتنقل بين المجمع وأماكن وقوف السيارات طوال الوقت.

خدمة

إدراكاً من اللجنة المنظمة أهمية وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، فقد تم تخصيص خدمة لبث أخبار ونتائج المنافسات بشكل فوري عبر حسابات الدورة على تويتر وانستغرام وفيسبوك، كما سيتم بث لقطات من المنافسات عبر الفيديو فور حصولها، من خلال فريق عمل يضم عشرات الأشخاص المنتشرين في الصالة والطريق وأماكن تواجد الجمهور.