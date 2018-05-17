دورة تمكين المرأة

تركز النسخة السادسة لدورة ند الشبا على تمكين المرأة في القطاع الرياضي، ولذلك فقد تم اختيار عدد من الفتيات الإماراتيات لتولي مهمّة إدارة البطولات، حيث تم تكليف فوزية محمد فريدون، بإدارة بطولتي الكرة الطائرة والبادل تنس، ونورة حسن الجسمي، بإدارة سباق الدراجات الهوائية 75 كم، ود. هدى المطروشي، بإدارة بطولة المبارزة، ومدية خليفة السويدي، لسباق الجري 5 و10 كم وتحدي ناس الليلي، وعائشة محمد الجسمي، بإدارة بطولة كرة السلة (3x3).

وتقدمت فوزية فريدون، مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للدورة على دعمها المرأة، والثقة التي أولتها إلى العنصر النسائي لتولي إدارة بطولات الدورة الكبرى من نوعها.

وقالت: إن هذه الخطوة المهمة ليست غريبة على مجلس دبي الرياضي الذي يحرص على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي، سواء على مستوى التمكين والتطوير أو الممارسة وتحقيق الإنجازات عبر التمثيل المشرف في كل المحافل الدولية، وذلك عبر تنصيب المرأة في مختلف المراكز، وتنظيم الكثير من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تسهم في تفعيل دور المرأة الإماراتية بالمشاركة الفعالة في التنظيم، وممارسة الرياضة.

وأضافت فريدون: يعد قرار اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا بتنصيب النساء لقيادة البطولات من أفضل القرارات، فقد عودتنا دورة ند الشبا الرياضية كل عام أن تفاجئنا بكل جديد ومبتكر، وأؤكد أننا سنكون على قدر المسؤولية، وأننا لسنا فقط قادرات على قيادة فرق العمل وتنظيم البطولات المهمة وتحقيق النجاح الكامل لها، إنما ستكون البطولات هذا العام متميزة ومختلفة عن أي عام مضى.