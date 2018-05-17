سلة (3x3) على بساط «فستيفال سيتي»

انضمت كرة السلة (3x3) لقائمة الألعاب المعتمدة في النسخة الجديدة، وهي إحدى الألعاب التي تحظى بشعبية واسعة بين الجاليات الأوروبية والآسيوية المقيمة في الدولة، وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 19 وحتى 22 مايو الجاري في دبي فستيفال سيتي مول (الساحة الخارجية أمام النافورة).

يتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعات في الدور الأول، وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد لكل مجموعة لتحديد المراكز، ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة للدور الثاني الذي تقام مبارياته بنظام خروج المهزوم، حيث يتأهل الفائزون للأدوار التالية.