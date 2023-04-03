وليد الركراكي أفضل مدرب عربي في "ليلة الأساطير"

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصل وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم على جائزة أفضل مدرب عربي لعام 2022، وذلك ضمن حفل "ليلة الأساطير" الذي نظمته قناة سكاي نيوز عربية أمس الأحد في أبوظبي.

كما اختير الاتحاد المغربي لكرة القدم "الجامعة الملكية المغربية" كأفضل اتحاد عربي، وذلك بعد نجاح المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر، وحصول أسود الأطلسي على المركز الرابع على العالم، وتسلم جائزة الاتحاد محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي نيابة عن الرئيس فوزي لقجع.

وقال وليد الركراكي خلال الحفل، الذي جمع نخبة من أساطير الرياضة العربية والعالمية: "أشكركم وأعرف مدى دعمكم للمنتخب المغربي في المونديال الأخير، الكرة القادمة سننافس على لقب كأس العالم".

وأضاف المدرب: "بثقتكم ودعمكم.. يمكننا أن نفعل ذلك، سنثبت للعالم أن هناك منتخب عربي أفريقي يستطيع أن يفعل ذلك".

ومن ناحيته أبدى مدير قناة “سكاي نيوز عربية” نارت بوران، في كلمته خلال "ليلة الأساطير" ضمن نسختها الرابعة، الاعتزاز بما قدمه المنتخب المغربي في "مونديال 2022"، متحدثا عن مباريات "أسود الأطلس" أمام إسبانيا والبرتغال وفرنسا، مشددا على أن الشعوب العربية التفت حول المنتخب المغربي وآزرته بقوة في نهائيات كأس العالم.

بطل خليجي

وحصل الاتحاد العراقي لكرة القدم خلال الحفل على جائزة أفضل اتحاد عربي خليجي، وتسلمها عدنان درجال؛ رئيس الاتحاد، وتحصل جلال حسن، حارس مرمى منتخب العراق، على جائزة أفضل حارس مرمى في الخليج، بينما حصد المهاجم العراقي أيمن حسين جائزة أفضل مهاجم في الخليج.

وحصلت شما الكلباني، بطلة آسيا للجوجيتسو، على جائزة أفضل رياضية إماراتية آسيوية، وبطل العالم في الجوجيتسو فيصل الكتبي، على جائزة أفضل رياضي آسيوي عالمي.

ونالت الإمارات جائزة أفضل اتحاد آسيوي عالمي، وتسلمها عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، كما حظي فؤاد درويش، رئيس منظمة "محاربي الإمارات"، بجائزة أفضل رابطة رياضية صاعدة.

وحصد جائزة "إنجاز العمر" كل من المصارع حبيب نور محمدوف، البطل العالمي في فنون القتال المختلطة، والنجم الإيفواري السابق يايا توريه، والنجم السعودي سامي الجابر.

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