خلفا لهيرفي رينارد..عرض ضخم للمغربي وليد الركراكي لتدريب الأخضر السعودي

المصدر: البيان

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مفاجأة من العيار الثقيل فجرها تقرير صحفي اليوم الأحد، عن حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، خلفا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الأيام الماضية، عن موافقته على طلب هيرفي رينارد بعدم استكمال المدة المتبقية من عقده مع الأخضر، وتمت تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد، وتولى المدرب الفرنسي تدريب منتخب بلاده للسيدات بشكل رسمي.

وفقا لصحيفة " Le360" المغربية وفقاً لروسيا اليوم فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصدد تقديم عرض ضخم للمدرب المغربي وليد الركراكي لخلافة هيرفي رينارد، لقيادة الأخضر.

وخطف وليد الركراكي (47 عاما)، الأضواء في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد أن قاد منتخب بلاده "أسود الأطلس" إلى تحقيق إنجاز تاريخي بوصوله إلى الدور نصف النهائي للمونديال قطر، كأول إنجاز عربي وإفريقي.

وحصل وليد الركراكي على المركز الثالث في ترتيب أفضل المدربين حول العالم خلال عام 2022، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، بينما اكتفى هيرفي رينارد بالمركز الثامن.

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