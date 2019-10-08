فيصل الكتبي.. قدوة ذهبية

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

فيصل الكتبي بطل منتخبنا الوطني من الرعيل الأول الذي مارس رياضة الجوجيتسو، وهو ضيف ثقيل دائم على منافسيه في البطولات التي يخوضها، وعلى مدار 10 سنوات خاض فيها الكتبي بطولات عديدة على المستوى القاري والدولي، أثبت دوماً أنه بطل من ذهب يزداد بريقاً مع كل استحقاق يخوضه، عشرات الميداليات انتزعها من منافسيه في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين والآسياد، والبلقان وغيرها من البطولات القارية والدولية، ومؤخراً توج بذهبية تحت وزن 94 كيلوغراماً في بطولة ألمانيا المفتوحة للجوجيتسو

الكتبي أصبح قدوة للجيل الجديد من الشباب، الذي يتحدى الزمن ويحقق الانتصارات بالحفاظ على لياقته البدنية والمداومة على التدريبات، وهذا البطل لا يرضى إلا بالرقم 1 فهو عاشق لرياضة النبلاء، كما أنعش سوق الانتقالات في الموسم الجاري، عندما انتقل من فرق 777 إلى نادي بني ياس ليحقق الزخم المطلوب في الجوجيتسو.