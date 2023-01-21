بعد الفوز بـ «خليجي 25» .. العراق يكافئ لاعبيه بجوازات سفر دبلوماسية

المصدر: وكالات

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أصدر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيها أمس الجمعة، بمنح أعضاء المنتخب الوطني ‏جوازات سفر دبلوماسية.‏

وأوضح المتحدث باسم "الخارجية العراقية"، أحمد الصحاف، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وجّه بمنح أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسية، تكريما لما حققوه من فوز مُستحَق في بطولة خليجي 25"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

يأتي ذلك بعد أن وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، بإقامة حفل شعبي يليق بفوز "أسود الرافدين" ببطولة "خليجي 25".

وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، أول أمس الخميس، لتصبح المرة ‏الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.‏

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.

وحرص الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على تهنئة منتخب بلاده بالفوز ببطولة "خليجي 25"، بهذه الكلمات: "مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة "خليجي 25"، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم".

وأكد رشيد أن فوز العراق بالبطولة "هو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".

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