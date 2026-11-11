الاكتئاب.. الألم الصامت

ليست كل الأوجاع مرئية، فثمة أحزان تختبئ خلف ابتسامة، ومخاوف تتوارى وراء الصمت، ومشاعر يعجز أصحابها عن التعبير عنها. وربما كان أصعب ما يواجهه الإنسان أن يحمل ألمه وحيداً، خشية ألا يجد من يفهمه أو يصغي إليه.

وفي عالم تتسارع فيه إيقاعات الحياة، تصبح الصحة النفسية ركناً أساسياً في جودة الحياة، فالطمأنينة تمنح الإنسان القدرة على تقديم أفضل ما لديه، ولا يمكن لمجتمع أن يطمئن إلى مستقبله إذا أغفل ما يدور في نفوس أبنائه من قلق وتحديات.

ولأن الاهتمام بالإنسان يبدأ بالإصغاء إلى ما يختلج في نفسه، فإن جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الكشف المبكر عن الاكتئاب لدى طلبة المدارس الحكومية تعكس وعياً بأن حماية المستقبل تبدأ من رعاية الإنسان في مراحل تكوين شخصيته وأحلامه.

فالمدرسة ليست مكاناً لتلقي المعرفة فقط، وإنما بيئة تتشكل فيها الثقة بالنفس، وتُختبر المشاعر، فقد يجلس بين مقاعدها طالب يخوض صراعاً داخلياً لا يلحظه أحد، وهو ما يبرز أهمية برنامج «الكشف المبكر عن الاكتئاب» الذي يدخل عامه الثالث، ليؤكد أن الرعاية لا تبدأ دائماً من المستشفى، بل قد تبدأ بسؤال صادق، أو ملاحظة واعية، أو اهتمام يأتي في الوقت المناسب.

وتتكامل هذه الجهود مع توسيع خدمات الرعاية النفسية وتطوير العيادات الافتراضية، بما يجعل الدعم أقرب إلى الإنسان وأكثر مراعاة لخصوصيته.

لكن رحلة التعافي لا تصنعها المؤسسات الطبية وحدها؛ فالأسرة تظل الحضن الأول الذي يمنح الإنسان الأمان والثقة، وتتجلى أهمية التراحم والتكافل في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير، رضي الله عنهما، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وهو ما يذكرنا بأن ألم الفرد يستحق اهتمام من حوله ومساندتهم.

مسار:

أجمل ما نقدمه لمن حولنا هو أن نصغي إليهم، وأن نمنحهم مساحة آمنة للتعبير عن مشاعرهم.