الاكتئاب.. الألم الصامت

وفي عالم تتسارع فيه إيقاعات الحياة، تصبح الصحة النفسية ركناً أساسياً في جودة الحياة، فالطمأنينة تمنح الإنسان القدرة على تقديم أفضل ما لديه، ولا يمكن لمجتمع أن يطمئن إلى مستقبله إذا أغفل ما يدور في نفوس أبنائه من قلق وتحديات.
فالمدرسة ليست مكاناً لتلقي المعرفة فقط، وإنما بيئة تتشكل فيها الثقة بالنفس، وتُختبر المشاعر، فقد يجلس بين مقاعدها طالب يخوض صراعاً داخلياً لا يلحظه أحد، وهو ما يبرز أهمية برنامج «الكشف المبكر عن الاكتئاب» الذي يدخل عامه الثالث، ليؤكد أن الرعاية لا تبدأ دائماً من المستشفى، بل قد تبدأ بسؤال صادق، أو ملاحظة واعية، أو اهتمام يأتي في الوقت المناسب.
وتتكامل هذه الجهود مع توسيع خدمات الرعاية النفسية وتطوير العيادات الافتراضية، بما يجعل الدعم أقرب إلى الإنسان وأكثر مراعاة لخصوصيته.
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وهو ما يذكرنا بأن ألم الفرد يستحق اهتمام من حوله ومساندتهم.