الانتخابات الأمريكية.. «أصوات البريد» تفاقم جراح ترامب

المصدر: واشنطن - البيان، وكالات

عزز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، فرصه في الفوز بعد انتزاعه التقدم في ولايتين من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهما بنسلفانيا وجورجيا. ورغم إعلان ولاية جورجيا أنها ستعيد الفرز، بسبب تقارب النتائج شبه النهائية التي لا تزيد على 1500 صوت، فإن تحقيق بايدن الفوز في بنسلفانيا يجعل من إعادة الفرز في أي ولاية متأرجحة، بلا جدوى، لأن المرشح الديمقراطي سيكون قد ضمن أكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي.

أمام هذا التراجع، وسع ترامب حربه على نتائج الفرز في ولايات محددة، لينتقل إلى التشكيك بالعملية الانتخابية برمّتها، متعهداً «بعدم التخلي عن القتال». وسارع أعضاء جمهوريون كبار، إلى النأي بأنفسهم عن دعوات ترامب حول الحشد لمعركة قضائية والتشكيك في النتائج. وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني: «إن ترامب يضر بقضية الحرية ويؤجج مشاعر متهورة ومدمرة».

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