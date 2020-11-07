فرض منطقة حظر طيران فوق منزل بايدن

المصدر: واشنطن - وكالات

وضعت السلطات الاتحادية إجراءات لـ«مجال جوي جديد للدفاع الوطني» على منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

ونشرت إدارة الطيران الفيدرالية قيود الطيران المؤقتة في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، قبل تحديثها في وقت لاحق. ويظهر إشعار إدارة الطيران المتاح عبر الإنترنت أن منطقة حظر الطيران التي يبلغ قطرها ميلاً واحداً نشطة منذ صباح.

وتقول إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن المجال الجوي تم تقييده مؤقتاً فوق مركز تشيس القريب، حيث تم إعداد المسرح لخطاب فوز بايدن المحتمل، إذا فاز في نهاية المطاف بالانتخابات الرئاسية.

وعززت إدارة حماية الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين الحكوميين، عدد رجال الأمن حول بايدن، كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، مع اقترابه من الفوز في الانتخابات الرئاسية. وسيضيف الجهاز السري عناصر إلى ويلمينغتون في ولاية ديلاوير، بعدما أبلغ فريق حملة بايدن الوكالة الفيدرالية بأنها ستستمر في شغل مركز المؤتمرات في ويلمينغتون، المدينة التي يعيش فيها جو بايدن.

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