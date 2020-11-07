عائلة ترامب تهاجم الجمهوريين: «ناخبونا لن ينسوا أيتها النعاج»

المصدر: واشنطن - وكالات

انتقد نجلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة الحزب الجمهوري لعدم دعم والدهما في الانتخابات بشكل كافٍ. واعتبر النجل الأكبر لترامب، دونالد الابن، أن الحزب الجمهوري أظهر موقفاً ضعيفاً تجاه دعم الرئيس الأمريكي في سعيه للفوز بولاية جديدة، بينما قال أخوه إريك: «ناخبونا لن ينسوا هذا لكم أيتها النعاج». ويعكس هذا النزاع حجم الفجوة بين ترامب والحزب الجمهوري الذي يمثله في سباق الرئاسة. ورغم أن الانتخابات لم تنتهِ بعد فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن يبدو قريباً من حسم المعركة.

وقال دونالد الابن على حسابه على موقع تويتر: «غياب الفعل عن هؤلاء الطامحين لخوض انتخابات عام 2024 يبدو أمراً مفاجئاً». وأضاف: «لديهم كل الظروف المواتية لكي يظهروا رغبتهم وقدرتهم على خوض الانتخابات، لكنهم بدلاً عن ذلك يخضعون لعصابة الإعلام، عموماً لا تقلقوا فدونالد ترامب الحقيقي سوف يقاتل، ويمكنهم أن يكتفوا بالمشاهدة كما اعتادوا». وواصل ترامب الابن انتقاده قائلاً: «أظهر الجمهوريون موقفاً ضعيفاً لعدة عقود، وهو ما سمح لليسار بفعل ما نراه الآن». بينما غرد أخوه إريك قائلاً: «أين الجمهوريون؟ ألا يخوضون المعركة ضد هذا التزوير؟ ناخبونا لن ينسوا هذا لكم أيتها النعاج».

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