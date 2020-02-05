ترامب: مستقبلنا الاقتصادي مشرق وسياستنا مع الصين "آتت أكلها"

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سنوات التراجع الاقتصادي "ولت بلا عودة والمستقبل مشرق".

وأضاف ترامب في خطاب حالة الاتحاد صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي): " اقتصادنا اليوم في أفضل أحواله وحدودنا آمنة".

وأضاف أن "البطالة في عهد إدارتي في أدنى مستوياتها في نصف قرن"، مشيراً إلى إضافة ملايين الوظائف الجديدة.

وقال: "عملت على تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل وخفض الضرائب".

وفيما يخص حالة الحرب التجارية مع الصين، أكد ترامب أن سياسة الرسوم الجمركية مع الصين "آتت ثمارها".

وقال إن الشركات أخذت تعود مجددا إلى الولايات المتحدة، ووصف العلاقات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ، بأنها "ربما تكون الأفضل على الإطلاق".

ودفاعيا، قال ترامب: "استثمرنا 2ر2 تريليون دولار في بناء الجيش الأمريكي .. قمنا بشراء أحدث التجهيزات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة".