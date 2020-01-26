ترامب: يتم التعامل معي بشكل غير عادل

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه يتم التعامل معه بشكل غير عادل، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه محاموه اليوم الأول من المرافعات بمجلس الشيوخ.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أي شخص نزيه يشاهد هذه المحاكمة البرلمانية اليوم سيكون قادرا على رؤية كيف يتم معاملتي بشكل غير عادل، وهذا في الوقاع خدعة حزبية تماما، ويعرف كل شخص، بمن فيهم الديمقراطيون، حقا أنه كذلك. لا ينبغي أن يحدث هذا أبدا مرة أخرى".

واختتم محامو ترامب، أمس السبت، اليوم الأول من الأيام الثلاثة المخصصة لدفوعاتهم بقضية عزل الرئيس، في مجلس الشيوخ.

وقال المحامون إن الديمقراطيين يتجاهلون الحقائق وفشلوا في إثبات قضيتهم، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت الوكالة أن المحامين استغرقوا ساعتين فقط من 24 ساعة تم تخصيصها لهم أمس السبت، وسيواصلون دفوعاتهم يوم الاثنين.

وقال محامي ترامب، بات سيبوليني، في دفوعه الافتتاحية بمجلس الشيوخ، أمس، إن الرئيس لم يفعل شيئا خاطئا.

وأضاف أن الديمقراطيين بمجلس النواب "لم يقتربوا" من أي دليل ضد ترامب، مضيفا أن الديمقراطيين يرغبون في ضرب عرض الحائط بأصوات الناخبين في انتخابات 2016.

وبدأ الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بتقديم دفوعاته في قضية عزل الرئيس بمجلس الشيوخ.

ويرى الديمقراطيون أن عزل ترامب بسبب قضية أوكرانيا ضروري لحماية ديمقراطية البلاد، بينما انتقد الجمهوريون هذه الخطوة واعتبروها محاولة حزبية لإبطال فوز الرئيس في انتخابات 2016.