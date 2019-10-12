الغزو التركي لسوريا يهجّر 100 ألف في يومين

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تفاقمت الأزمة الإنسانية شمال سوريا جراء الغزو التركي، وذلك بخروج مستشفيات عن الخدمة في المدن الحدودية السورية، وتشرد مئات العائلات النازحة.

وبلغ عدد النازحين أكثر من 100 ألف شخص خلال يومين، وسط احتدام القتال، مع تمكن مجموعات مسلحة تابعة للعدوان التركي من اختراق الحدود، فيما شهدت القامشلي تفجيراً تبناه تنظيم داعش الإرهابي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. من جهتها، لوحت واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، إن الرئيس دونالد ترامب، وقع أمراً تنفيذياً يمنح مسؤولين أمريكيين صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على تركيا، بعد أن شنت هجوماً في شمال شرقي سوريا. لكن وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، قال إن تلك العقوبات لن تطبق في الوقت الراهن.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: