بالفيديو.. قتلى بانفجار سيارة مفخخة في القامشلي السورية

المصدر: أ ف ب

انفجرت سيارة مفخخة الجمعة في شارع مكتظ في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، متسببةً بسقوط قتلى لم يتضح عددهم، وفق ما أفاد متحدث باسم قوات الأمن الكردية وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) علي الحسن لوكالة إن "تفجيراً إرهابياً وقع في شارع مكتظ بالناس في المدينة، وأظهرت التحقيقات الأولية أنه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة"، ما تسبب في سقوط "ضحايا مدنيين" لم يتمكن من تحديد عددهم.