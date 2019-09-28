محكمة مصرية تحيل 7متهمين للمفتي في قضية "خلية حلوان"

المصدر: د ب أ

قررت محكمة مصرية اليوم "السبت" إحالة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية ميكروباص حلوان" لفضيلة المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم.

وحددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان".

دوقضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم بالسجن سنة مع الشغل لـ 4 متهمين في إعادة محاكمتهم بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014.