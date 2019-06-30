السعودية تدعو إلى شراكة دولية لحماية أمن الطاقة

المصدر: دبي، أوساكا - البيان، وكالات

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أهمية أمن وسلامة إمدادات الطاقة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد العالمي، مشدداً على أن المملكة تسعى إلى الحفاظ على أمن الطاقة، من خلال التعاون والدراسات والشراكات المحلية والدولية والربط الإقليمي للتأكد من أمن وسلامة المعابر والإمداد. وقال الأمير محمد بن سلمان، في ختام قمة العشرين بأوساكا، إن هناك حاجة إلى العمل على وضع أُطر مؤسسية قوية، لتعزيز الاستقرار في أسواق النفط. وأجرى ولي العهد السعودي محادثات مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر» أن «الحضور السعودي المتألق في قمة 20 ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة، الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة، ونرى في ازدهارها ازدهارنا، وفي استقرارها استقرارنا».

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