ترامب: إيران ارتكبت خطأ جسيماً وستعرفون ردنا قريباً

المصدر: عواصم - وكالات

وضعت إيران المنطقة على حافة الهاوية بتصعيد خطير تمثل في إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة في الأجواء الدولية، الأمر الذي أثار قلقاً دولياً من المغامرة الإيرانية التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «خطأ جسيم» و«خطوة حمقاء للغاية».

فيما استدعى البيت الأبيض قادة الكونغرس لبحث آلية الرد على التصعيد الإيراني. وقال ترامب من البيت الأبيض: «ستعرفون قريباً الرد، لن نتحدث كثيراً عن الأمر»، مكرراً أن الإيرانيين «ارتكبوا خطأ كبيراً جداً».

وأكد الجيش الأمريكي كذب الرواية الإيرانية التي تزعم أن الطائرة دخلت المجال الجوي الإيراني، وقالت إن قطعاً بحرية توجهت إلى موقع الحطام في المياه الدولية قرب مضيق هرمز.

وحذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران من «دفع الثمن» إذا استمرت في «سياساتها العدائية»، مؤكداً أن إيران خلقت وضعاً «بالغ الخطورة»، وتهدد إمدادات النفط العالمية، مضيفاً أن السعودية تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات المقبلة.

وساد قلق عالمي من مخاطر تفجر حرب أوسع بالشرق الأوسط تؤدي لتعطيل صادرات النفط أدى لقفزة في أسعار الخام، التي ارتفعت ما يزيد على ثلاثة دولارات إلى أكثر من 63 دولاراً للبرميل.

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