بوتين: الحرب في المنطقة ستكون كارثة على الصعيد الدولي

المصدر: موسكو - وكالات

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من «كارثة» في حال اندلعت حرب الولايات المتحدة القوة وإيران، بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية في المجال الدولي.

وصرح بوتين خلال لقاء سنوي يجيب فيه عن أسئلة المواطنين، ويبثه التلفزيون مباشرة: «سيكون ذلك كارثة على المنطقة. سيؤدي إلى موجة عنف، وإلى ارتفاع عدد اللاجئين». وأضاف أن «التداعيات ستكون محزنة أيضاً على من يحاولون القيام بعمل مماثل».

وجاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن هذا الأسبوع، إرسال ألف جندي إضافي «لأغراض دفاعية للرد على تهديدات جوية وبحرية وبرية في الشرق الأوسط».

وتابع بوتين: «من الصعوبة بمكان، توقع طبيعة التداعيات للجوء محتمل إلى القوة».