الجبير: طهران خلقت وضعاً بالغ الخطورة

المصدر: لندن - وكالات

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن إيران خلقت وضعاً «بالغ الخطورة»، وتهدد إمدادات النفط العالمية، مضيفاً أن السعودية تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات المقبلة.

وقال الجبير في لقاء مع الصحفيين في لندن، إنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل «قوي جداً جداً»، وأوضح أنَّ المنطقة تحتاج للتهدئة، لكن يعوق ذلك ما تُسبِّبه إيران من أذى، مشدداً على أن «السعودية لا تريد حرباً مع إيران». وأكد الوزير السعودي أن «المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي، وسيكون هناك ثمن يتعين على إيران دفعه إذا واصلت سياساتها العدائية»، مندداً بـ«تكثيف الأنشطة الإيرانية» في الخليج.

خيارات متعددة

وأضاف الجبير: «السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة»، مشيراً إلى أن «اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم»، وأنه «من السخف تصور أن يحاول أي طرف جرّ قوة عظمى إلى حرب مع إيران»، ونبَّه إلى أن «وتيرة الهجمات الإيرانية زادت في الأسابيع الأخيرة».

وحول الأزمة القطرية، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أنَّه لا حوار مع قطر ما لم تغيِّر سلوكها، مُشيراً إلى أنَّه فاضَ الكيل من الدوحة، وعليها تغيير سلوكها، إذا أرادت «أن نعمل معاً».

قطر والتطرف

وطالب الجبير قطر بوقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخُّل في شؤون الدول الأخرى، مُشيراً إلى أنَّ العلاقة مع الدوحة الآن كما كانت قبل شهر، وكما كانت قبل عام. وتعليقاً على الحكم بمخالفة القانون في تصدير بريطانيا الأسلحة للسعودية، قال الجبير إنَّ الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي.

وأشار الجبير إلى أنَّ رخصة تصدير السلاح للسعودية صدرت بالفعل وستتواصل، موضحاً أنَّ المستفيد الوحيد من وقف بيع السلاح لتحالف دعم الشرعية (في اليمن) هو إيران. وفيما يتعلق بليبيا، قال الجبير إنَّ المملكة تقف على مسافة متساوية من الأطراف الليبية كافة، وكذلك تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل لحل الأزمة. وأوضح الجبير أنَّ السعودية تعترف بحكومة الوفاق في ليبيا، وتتحدث مع المشير خليفة حفتر، وتسعى للجمع بينه وبين رئيس حخكومة الوفاق فايز السراج، مؤكداً أنَّ المملكة لا تريد أن ترى أي ميليشيا مسلحة متطرفة تتولى السلطة في ليبيا.

شراكة

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكاً أمنياً رئيسياً، وذلك رداً على سؤال عن حكم أصدرته محكمة إنجليزية يقول إن بريطانيا خالفت القانون بالسماح ببعض صفقات مبيعات الأسلحة للسعودية. وقال كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية.وقال: «إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين ويتوجب علينا الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية من أجل مصالحنا».