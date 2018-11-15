مصر تؤكد ثقتها في سلطات التحقيق السعودية بشأن قضية خاشقجي

المصدر: وام

أكدت مصر مجدداً كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ..تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.

وأعلنت انها تتابع باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية اليوم من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية ان مصر إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية فإنها تأمل من كافة الأطراف المعنية الإلتزام بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات.

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