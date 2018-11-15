السعودية تعلن رسميا نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي.

وطالب المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السعودية خلال مؤتمر للإعلان عن نتائج التحقيق في القضية، بقتل من أمر بجريمة قتل خاشقجي ومن نفّذها وعددهم 5 أشخاص.

وأوضح الشلعان أن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر باستعادة خاشقجي إلى السعودية من القنصلية في إسطنبول. وقائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن النائب العام وجه التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 21 ، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية.

وقال الشلعان إنه تم قتل خاشقجي بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة وتمت تجزئة جثته في القنصلية.

وبين أن قائد مهمة قتل خاشقجي أمر بتقديم تقرير كاذب بشأن القضية.

وكشفت النيابة العامة السعودية أن التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها. وقد تم التوصل إلى رسم تشبيهي للمتعاون في تركيا وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي.

وقد منع المستشار السابق الضالع في قضية خاشقجي من السفر وهو قيد التحقيق.

وذكر الشلعان أن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كان إعادة خاشقجي إلى السعودية.

وبينت التحقيقات أن الآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي.