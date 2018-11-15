قرقاش: آن الأوان للانتهاء من تسييس قضية خاشقجي

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه آن الأوان للانتهاء من تسييس قضية جمال خاشقجي واستخدامها للنيل من سمعة المملكة العربية السعودية واستقرارها، مبينا أن إعلان النيابة العامة السعودية عن نتائج التحقيق في القضية يمثل خطوة جادة في إطار تنفيذ الإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف.

وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه في تويتر "المؤتمر الصحفي لوكيل النيابة العامة السعودي، للإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل المرحوم جمال خاشقجي يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذاً للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية، آن الأوان للانتهاء من تسييس القضية واستخدامها للنيل من سمعة المملكة واستقرارها".

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