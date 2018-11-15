الجبير: تركيا لم تستجب لطلبنا بتقديم أدلتها بشأن خاشقجي

المصدر: البيان الالكتروني

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم أن تركيا لم تستجب لطلب السعودية 3 مرات بتقديم الأدلة التي تملكها في قضية خاشقجي.

وأوضح الجبير في مؤتمر صحفي اليوم أن التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن النيابة العامة لا تزال بانتظار أدلة من الجانب التركي .

وأكد أن توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين، مشيراً إلى ان المملكة ترفض تسييس القضية ، مبيناً أن ذلك يسهم في شق الصف الإسلامي والمملكة تسعى لتوحيده.

وقال وزير الخارجية السعودي إن من لديه أدلة ومعلومات في قضية خاشقجي ليقدمها إلى القضاء السعودي.

وأوضح الجبير أن مرتكبي جريمة خاشقجي أفراد تخطوا حدود مسؤولياتهم وستتم محاسبتهم، مشيراً إلى ان الإعلام التركي والقطري يمارس حملة شرسة ضد المملكة وستعالج السعودية هذه القضية عبر القضاء.

ومن جهة أخرى أكد الجبير أن الحوثيين يفرضون الحصار ويطلقون الصواريخ ويزرعون الألغام ، مشدداً أن عليهم أن ينخرطوا في العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة قالت من اليوم الأول إن الحل في اليمن سياسي ويجب إزالة الانقلاب على الشرعية، مؤكداً أن السعودية تدعم جهود المبعوث الدولي لليمن لعقد مفاوضات في ستوكهولم في نهاية هذا الشهر.

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