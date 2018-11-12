محكمة مصرية تعاقب محافظاً بالسجن 10 سنوات

المصدر: رويترز

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم الاثنين بمعاقبة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بالسجن المشدد عشر سنوات بعد إدانته بتلقي رشوة أثناء توليه المنصب.

وأضافت المصادر أن الحكم تضمن تغريم عبد الباسط 15 مليون جنيه، وإعفاء متهمين آخرين في القضية وهما الراشي والوسيط من العقوبة بعد اعترافهما على المحافظ السابق وذلك وفقا للقانون الخاص بهذا النوع من القضايا.

وكان النائب العام قرر في مارس الماضي إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية بعدما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في يناير إلقاء القبض على عبد الباسط ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

وكانت مصادر قضائية ووسائل إعلام رسمية ذكرت في وقت سابق أن قرار الإحالة للمحاكمة تضمن اتهام عبد الباسط "بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر".

ويحق لعبد الباسط الطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.