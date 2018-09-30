الإمارات تدعو إلى حزم دولي ضد الدول الداعمة للإرهاب

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن إيران عبر تدخلاتها في شؤون دول المنطقة تقوّض الأمن وتنشر الإرهاب والطائفية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الداعية إلى مكافحة الإرهاب ضد قطر محورية وفاصلة في سياق الحرب على التطرف والإرهاب.

وألقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، كلمة دولة الإمارات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستهل سموه كلمة الدولة بالقول إن دولة الغمارات تحتفل بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد المؤسس الذي رسّخ أسس وقيم الإنسانية في دولة الغمارات وجعل منها نموذجاً يحتذى.

وأضاف سموه: «في ظل احتفالنا بمئوية زايد، ندرك أننا لسنا بمعزل عن محيطنا، وأن القيم التي قامت عليها الدولة زادت من مسؤولياتنا في منطقة تواجه العديد من التحديات».

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