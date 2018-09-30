أنور قرقاش يلتقي عدداً من وزراء الخارجية

المصدر: نيويورك - وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عدداً من وزراء الخارجية في عدد من البلدان الصديقة على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

حيث التقى معاليه مع إدجار رينكفيتش وزير الشؤون الخارجية في لاتفيا. وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون وتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التطورات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معالي الدكتور أنور قرقاش مع أبو الحسن محمود علي وزير خارجية بنغلاديش، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على البلدين.

والتقى معاليه مع اينه ماري إريكسون سوريده وزيرة الشؤون الخارجية في النرويج.. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وما تشهده من تقدم وتطوّر في مختلف المجالات.. وتم بحث السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون وتطويره لما فيه خدمة المصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.