الأمم المتحدة تشيد بمبادرات الإمارات الإنسانية والسياسية

المصدر: نيويورك - وام

عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سلسلة لقاءات في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة، من بينها لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي أشاد بالدور المهم الذي تؤديه دولة الإمارات في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وأيضاً بدورها في تعزيز بناء الثقة بين دولتي إريتريا وإثيوبيا.

واستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مكتبه بنيويورك، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. تم خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة، بحث المواقف المشتركة إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اليمن وليبيا وسوريا. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالدور المهم الذي تؤديه دولة الإمارات في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وأيضاً بدورها في تعزيز بناء الثقة بين دولتي إريتريا وإثيوبيا.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان -خلال اللقاء- حرص دولة الإمارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

كما استقبلت رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا جارسيس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة الدولية التي تحظى باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم خلال اللقاء استعراض مواقف الجانبين إزاء عدد من القضايا والجهود المبذولة للتصدي لأبرز التحديات العالمية الراهنة، وخاصة المتصلة منها ببنود جدول أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة.

في الأثناء، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عدداً من نظرائه لدى الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد شملت لقاءات سموه مقابلة كل من إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير خارجية موريتانيا، وكانج كيونج وا، وزيرة خارجية كوريا، وسيمون كوفيني، وزير خارجية إيرلندا، وسفين ميكسر، وزير خارجية استونيا، وتيودور ميليشكانو، وزير خارجية جمهورية رومانيا، وشاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وديدييه رايندرز، وزير خارجية بلجيكا.

جرى خلال هذه اللقاءات بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها على جميع الصُّعُد الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

ووقّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وسيمون كوفيني، وزير خارجية إيرلندا، على اتفاقية بين دولة الإمارات وإيرلندا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما. كما وقّع سموه ووزير خارجية استونيا أيضاً على اتفاقية بين دولة الإمارات واستونيا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.

والتقى سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي مع إبسي كامبل بار، نائبة رئيس كوستاريكا وزيرة الخارجية. تناول اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها بين دولة الإمارات وكوستاريكا على مختلف الصُّعُد.

والتقى سموه مع الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي.