ريم الهاشمي تواصل لقاءاتها مع الوزراء وكبار التنفيذيين

المصدر: نيويورك - وام

واصلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي لقاءاتها مع عدد من الوزراء وكبار القيادات التنفيذية حول العالم، والتي عقدت على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقت معاليها صديقي كابا، وزير الخارجية السنغالي، وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات والسنغال في شتى المجالات منها الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأكدت معالي ريم الهاشمي حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع السنغال في شتى المجالات وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربطها بدول الاتحاد الأفريقي.

كما التقت معالي ريم الهاشمي، أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وبحث الجانبان عدداً من القضايا المتعلقة بالتنمية ومتابعة جهود وبرامج الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة.

واستعرضت معالي ريم الهاشمي التجربة الإماراتية في مجال التنمية المستدامة، وإنجازات الدولة على صعيد تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما التقت الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

إشادة

وأشادت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتجربة الإماراتية التنموية وبإنجازات الدولة، وخاصة في مجال تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كذلك التقت معالي ريم الهاشمي تيموثي ليندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج، وبحث الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة والتنسيق المشترك.

وأخيراً، التقت معاليها لويس اربور، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية، حيث أكدت معالي ريم الهاشمي خلال اللقاء أن دولة الإمارات تمتلك تجربة رائدة إقليمياً ودولياً، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، تستند إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية.