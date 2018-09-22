4 مليارات دولار مساعدات إماراتية لليمن منذ 2015

المصدر: أبوظبي - وام، عدن - البيان ووكالات

بلغ إجمالي حجم المساعدات المقدمة من الإمارات لليمن، خلال الفترة من أبريل 2015 إلى سبتمبر الجاري 14,79 مليار درهم (4,03 مليارات دولار)، تم توجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 16.7 مليون يمني منهم 10.1 ملايين طفل و3.4 ملايين امرأة.

في وقت تمكنت القوات المشتركة بمشاركة ألوية العمالقة مسنودة بقوات تابعة للتحالف العربي من السيطرة على أهم وأكبر قلاع ميليشيا الحوثي الانقلابية العسكرية والبشرية في محافظة الحُديدة، من خلال استعادة السيطرة على معسكر الدفاع الجوي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

من جهته، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على أن الأمم المتحدة تعترف بحكومة واحدة فقط في اليمن وهي الحكومة الشرعية. ولفت غوتيريس إلى أن توقيع مذكرة تفاهم من أجل العمل الإنساني لا يغيّر من سياسات المنظمة الدولية ولا يعني الاعتراف بحكومة الميليشيا الحوثية.

وسجلت المساعدات الإماراتية خلال عام 2018 مبلغ 1.02 مليار دولار، جزء منه تم تخصيصه بمبلغ 465 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018. فيما بلغت قيمة المساعدات الخارجية إلى محافظة الحديدة اليمنية خلال الـ 3أشهر الماضية مبلغ 312 مليون درهم (ما يعادل 84,9 مليون دولار).

ميدانياً، شكلت استعادة السيطرة على معسكر الدفاع الجوي في محافظة الحديدة ضربةً مُوجعةً للحوثيين، حيث يعد أكبر مجمع قتالي محصّن بأقوى التحصينات، فيما تم تأمين مزارع النخيل بمديرية بيت الفقيه، بعد معارك خاضتها ضد ميليشيا الحوثي جنوب محافظة الحديدة. وكشفت مصادر عسكرية عن مقتل 36 من عناصر الميليشيا، أول من أمس، في معارك الساحل الغربي بينهم قيادات ومشرفون محليون.

إلى ذلك، قُتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في عملية نفذتها القوات الحكومية وبدعم من القوات المسلحة الإماراتية في محافظة شبوة جنوب البلاد.

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