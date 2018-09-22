الجيش اليمني يسيطر على معسكر الدفاع الجوي شرق الحُديدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تمكنت القوات اليمنية المشتركة بمساعدة ألوية العمالقة مسنودة بقوات التحالف العربي، من استعادة السيطرة على معسكر الدفاع الجوي في محافظة الحديدة غربي البلاد، ما يمثل ضربة موجعة للحوثيين، كما نجحت في تأمين مزارع النخيل بمديرية بيت الفقيه، بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة.

وقال المكتب الإعلامي لألوية العمالقة إن وحدات منها بالتعاون مع القوات المشتركة ودعم وإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية سيطرت على معسكر الدفاع الجوي والمزارع المحيطة به في منطقة كيلو 16 شرق مدينة وميناء الحديدة.

وحسب البيان فإن قوات الجيش والمقاومة أمّنت مزارع النخيل بمديرية بيت الفقية بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي جنوب المدينة فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات «على معسكر الجبانة» ومنطقة «العرج» و«الكثيب» شمال الحديدة.

وأضافت مصادر يمنية أن مقاتلات التحالف العربي قصفت مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين باتجاه شارع الخمسين؛ ما أدى إلى وقوع انفجارات بما يرجح أنها استهدفت مخزن أسلحة.

وأكد بيان لألوية العمالقة أن «قوات التحالف العربي وألوية العمالقة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو الحديدة وتحتوي على معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة وأفراد من قوات ألوية العمالقة».

وكانت قوات الشرعية قد تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من الوصول الى كيلو 16 والسيطرة على على عدد من المواقع العسكرية المطلة على الخط الواصل بين كيلو (10) وكيلو (16) وسط انهيار تام لميليشيات الانقلاب الحوثية.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيها ميليشيا الانقلاب الحوثية انهياراً كبيراً في صفوفها بعد تكبدها خسائر بشرية كبيرة خلال الأيام الأخيرة في محيط مدينة الحديدة، حيث خسرت الميليشيا المئات من عناصرها وقياداتها.

وكشفت مصادر عسكرية عن مقتل 36 من عناصر الميليشيا، أول من أمس، في معارك الساحل الغربي بينهم قيادات ومشرفون محليون.

وذكرت المصادر أن ابن شقيق محمد الغماري، رئيس هيئة أركان ميليشيا الحوثي المطلوب رقم 16 للتحالف العربي، من بين الذين لقوا مصرعهم في هذه المواجهات والذين تم التعرف عليهم .في الأثناء، كشفت مصادر محلية من محافظة الحديدة أن الحوثيين المدعومين من إيران أمروا بتفكيك مصنع كمران للتبغ ونقله إلى صنعاء أو ذمار، وهو ما يدل على يأسهم وشعورهم باقتراب نهايتهم في الحديدة.

وكشفت وثيقة توجيهات من أحمد الصادق، القيادي في ميليشيا الحوثي، ورئيس مجلس شركة كمران لصناعة التبغ والكبريت، بسرعة تفكيك ونقل خطوط الإنتاج التابع لمصنع كمران للسجائر الواقع شرق مدينة الحديدة، على بعد اثنين كيلو من الكيلو 16 باتجاه المراوعة الذي تقترب منه قوات العمالقة.

مقتل قيادي كبير في القاعدة

إلى ذلك، قتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة في عملية نفذتها القوات الحكومية وبدعم من القوات المسلحة الإماراتية في محافظة شبوة جنوب البلاد.وذكرت مصادر أمنية أن وحدات من قوات النخبة الشبوانية هاجمت وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية مخبأ لعناصر تنظيم القاعدة في منطقة خورة غرب مدينة عتق عاصمة المحافظة. وما اسفرعن مقتل القيادي الكبير في القاعدة نايف الصعيري والقبض على ثلاثة آخرين من عناصر التنظيم.

مقذوفات

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية عن سقوط مقذوفات أطلقتها الميليشيا من داخل اليمن على منزل سكني بالعارضة ما نتج عنها تعرض المنزل لأضرار مختلفة. وقال المقدم يحيى عبدالله القحطاني الناطق باسم المديرية انه تم تنفيذ التدابير المعتمدة في مثل هذه الحالات.