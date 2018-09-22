تجّار: الميليشيا تعيق انسياب الغذاء

المصدر: عدن - البيان

أكد تجّار العاصمة اليمنية، أن ميليشيا الحوثي تعيق انسياب السلع الغذائية والأدوية إلى سكان المدينة، وهي السبب في ارتفاع الأسعار واختفاء الوقود وارتفاع سعره بنسبة تجاوزت الضعفين.

فيما أكدت الغرفة التجارية بصنعاء أن الممارسات التي تصدر عن هذه الميليشيا تجاه القطاع التجاري تعيق انسياب السلع من الغذاء والدواء إلى الأسواق، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وحسب بيان الغرفة التجارية فإن ميليشيا إيران تقوم بإجبار التجّار على دفع رسوم جمركية لبضائع تم دفع رسومها في ميناءي عدن والمكلا والمنافذ البرية مثل الوديعة (شرق البلاد) وشحن ونشطون (جنوب شرق)، وما ينجم عن ذلك احتجاز بضائع التجار والمواد الخام الخاصة بالصناعة بذرائع إحضار البيان الجمركي الأصل، وما يترتب عليه من صعوبات والتزامات مالية كبيرة.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، إنها قدمت مذكرة رسمية لقيادة مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الميليشيات، تتضمن شكوى بتداعيات الإجراءات التي تفرضها المصلحة، ويعانيها التجار وعلى رأسها الازدواج الجمركي، وفرض رسوم غير قانونية.

ابتزاز

من جهتهم، شكا تجّار من استمرار ميليشيا الحوثي في ابتزازهم، حيث تحتجز عشرات الشحنات التجارية من السلع والوقود وغاز الطبخ في منافذها الجمركية على مداخل المدن، كما تفرض رسوماً جمركية غير قانونية على بضائع التجار.

وتسبب احتجاز شحنات المشتقات النفطية والغاز في أزمات معيشية تضرب العاصمة اليمنية التي تشهد أزمة خانقة في الوقود وغاز الطبخ منذ السبت الماضي، فيما يهدد احتجاز شاحنات السلع الغذائية بأزمة غذاء وبارتفاع الأسعار.

وبدت صنعاء شبه خالية من حركة السيارات منذ يوم الأحد الماضي، وانعكست الأزمة في ارتفاع أجور النقل الداخلي بنسبة 100 بالمئة، كما رفعت محطات توليد الكهرباء المملوكة لشركات تجارية خاصة، سعر الكيلو من 185 ريالاً إلى 270 ريالاً للكيلو وات.

وكان التجار أرسلوا في أبريل الماضي شكوى إلى مكتب الأمم المتحدة من عمليات الابتزاز التي يتعرّضون لها من قبل ميليشيا الحوثي وقالوا، إن النشاط التجاري مهدد بالتوقف جراء ممارسات الابتزاز من قبل الميليشيا وقيامهم بفرض رسوم ضريبية وجمركية غير قانونية على شحنات التجار.