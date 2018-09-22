4 مليارات دولار مساعدات إماراتية لليمن منذ 2015

المصدر: أبوظبي - وام

قدمت الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 إلى سبتمبر الجاري، إجمالي مساعدات بلغت 14,79 مليار درهم (4.03 مليارات دولار) تم توجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 16.7 مليون يمني منهم 10.1 ملايين طفل و3.4 ملايين امرأة.

فيما بلغت قيمة المساعدات الخارجية إلى محافظة الحديدة اليمنية خلال 3 أشهر الماضية مبلغ 312 مليون درهم ما يعادل 84,9 مليون دولار حيث تم تقديم أكثر من 60 ألف سلة غذائية في 45 منطقة في الحديدة واستفاد منها قرابة 500 ألف شخص.

وسجلت المساعدات الإماراتية خلال عام 2018 مبلغ 1.02 مليار دولار، جزء منه تم تخصيصه بمبلغ 465 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018.

وشملت دعم البرامج العامة وتوليد الطاقة وإمدادها والنقل والتخزين ودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني، التطوير القضائي والقانوني، والصحة، والتعليم، والبناء والتنمية المدنية، والخدمات الاجتماعية، والمياه والصحة والعامة.

دعم الموازنة اليمنية

وتم تخصيص مبلغ 6.323 مليارات درهم (1,722 مليار دولار) من هذه المساعدات لدعم البرامج العامة.

حيث قدمت حكومة الإمارات مساعدات لدعم الموازنة العامة اليمنية خاصة ودفع رواتب موظفي الحكومة من اجل استمرار تقديم كافة الجهات الحكومية للخدمات التي تهم قطاعا عريضا من السكان، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والأمن، فيما تم تقديم مساعدات سلعية بقيمة 3,796 مليارات درهم (1,034 مليار دولار).

وتم تخصيص 1,716 مليار درهم (467 مليون دولار) لدعم قطاع توليد الطاقة وإمدادها، حيث تحملت دولة الإمارات التكاليف التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير خدمات إمداد التيار الكهربائي، وإعادة بناء وصيانة محطات الكهرباء، وتوفير الوقود لمحطات ومولدات الطاقة للتمكن من إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والمدارس والمباني العامة في مختلف أنحاء اليمن.

وتم توجيه مبلغ 845 مليون درهم (230 مليون دولار)، لدعم قطاع الصحة، حيث ساهمات هذه المساعدات في تخفيف حدة النقص في الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، كما قامت دولة الإمارات ببناء وإعادة تجهيز مرافق البنية التحتية الصحية في مختلف أنحاء اليمن. وشمل هذا إعادة بناء وصيانة عشرات المستشفيات والعيادات في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.

الخدمات الاجتماعية

وخصصت الإمارات مبلغ 599 مليون درهم (163 مليون دولار) لدعم الحكومة والمجتمع المدني (التطوير القضائي والقانوني)، كما دعمت قطاع النقل والتخزين بمبلغ 575 مليون درهم (157 مليون دولار)، وقطاع الخدمات الاجتماعية بمبلغ 517 مليون درهم (141 مليون دولار). وحظي قطاع التعليم بما قيمته 147 مليون درهم (40 مليون دولار)، أما قطاع البناء والتنمية المدنية.

فقد حظي بمبلغ 120 مليون درهم (33 مليون دولار)، كذلك فقد تم تخصيص مبلغ 125 مليون درهم (34 مليون دولار) لدعم قطاع المياه والصحة العامة، لضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة. ونال قطاع الاتصالات نصيبه أيضا من المساعدات الإماراتية.

حيث تم تخصيصه بمبلغ 20 مليون درهم (5 ملايين دولار)، في حين توزعت 5 ملايين درهم من المساعدات على مناشط وقطاعات متفرقة أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الاعتداءات الوحشية التي تمارسها بحقه الميليشيا الحوثية.

60 ألف سلة غذائية

وفي سياق متصل بلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية إلى محافظة الحديدة منذ 20 يونيو ولغاية 20 سبتمبر 2018 مبلغ 312 مليون درهم ما يعادل 84,9 مليون دولار، حيث تم تقديم أكثر من 60 ألف سلة غذائية في 45 منطقة في الحديدة واستفاد منها قرابة 500 ألف شخص. كما تم توفير المياه عبر العمل على تأسيس 23 محطة مياه في الحديدة.

بالإضافة لخزانات المياه وشمل دعم قطاع المياه 28 مشروعا حيويا. كذلك تأسيس سلسلة من المخابز تم إطلاق منها أول 4 في الخوخة لتوفير الخبز المجاني. وفي دعم القطاع الصحي بمحافظة الحديدة تم تأهيل مستشفى الخوخة ومستشفى الدريهمي ودعم مستشفى التحيتا، كما تم توفير عيادات طبية متنقلة للخدمات الطبية لعدد من المناطق في محافظة الحديدة.

وتم تأهيل موانئ الصيادين لتطبيع الحياة في المناطق المحررة وتم إطلاق أول ميناء في الخوخة.. وفي القطاع التعليمي تم التجهيز للموسم الدراسي عبر دعم 14 مدرسة في الساحل الغربي بمواد الدراسة وتوفير الطاقة الشمسية للمدارس.

دعم المراكز الصحية

وعلى الصعيد الصحي تم إعادة تأهيل المركز الصحي في الخوخة وموزع وإعادة تأهيل مركز الأمومة والطفولة في الخوخة، وإعادة تأهيل المركز الصحي في حيس، وتأهيل وتجهيز المستشفى الميداني في الدريهمي.

وبناء مستودع في مستشفى المخاء وإعادة صيانة المستشفى وتزويده بالمعدات الطبية. كما تم إعادة تأهيل وتشغيل محطة الخوخة لتوليد الكهرباء وإمدادها بالوقود لمدة سنة وصيانة وتأهيل شبكة الكهرباء في القرى المحيطة بالخوخة وتوريد مولدات كهرباء للخوخة، وإعادة تأهيل وتنظيم شبكة الكهرباء والمولدات وخطوط الكهرباء في المخاء وترميم وتأهيل سكن عمال الكهرباء في المخاء.