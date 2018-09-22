الربيعة: ميليشيا الحوثي أخرت دخول 19 سفينة في ميناء الحديدة

المصدر: الرياض - وكالات

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة تأخير ميليشيا الحوثي دخول سفن تحمل وقوداً في ميناء الحديدة.

وأوضح الربيعة، خلال مؤتمر صحفي لمركز الملك سلمان، أمس أن 19 سفينة تحمل وقوداً تم تأخيرها أكثر من 26 يوماً من قبل ميليشيا إيران في اليمن لدخول ميناء الحديدة. فيما أشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدّمت 11 مليار دولار أميركي لليمن.

وأضاف الربيعة -خلال المؤتمر الصحافي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- أنه تم تحسين خدمات التطعيم وتنظيم ورش عمل للعاملين بالتثقيف الصحي بمبلغ 4 ملايين و700 ألف دولار، وتجهيز طوارئ مستشفيات الثورة بمليون دولار لضمان استمرار العمل بتلك المستشفيات، مشيراً إلى التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مع التركيز على محافظة الحديدة ومشروع عيادات متنقلة ومشروع الإمداد المائي لصالح النازحين.

وتابع المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة، أن من ضمن جهود البرامج الإغاثية مع برنامج الغذاء العالمي تخصيص 142 مليون دولار للحديدة، وبرنامج آخر بتكلفة 10 ملايين دولار، وتوزيع 40 ألف سلة غذائية و22 ألف وجبة بنفس المحافظة، وينفّذ المركز حالياً برنامجاً بتكلفة 17 مليون و600 ألف دولار تنفذ مع برنامج الغذاء العالمي.

وبيّن الربيعة أن المركز أقام مخيماً للنازحين لإيوائهم وجهّزه بكل التجهيزات، بما فيه الماء والعيادات المتنقلة، ويستعد لبرنامج بتكلفة 10 ملايين دولار للاهتمام الغذائي والصحي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماماً كبيراً باليمن.

وهناك مليار دولار أميركي هذا العام مخصصة لمحافظة الحديدة، وفي الأثناء، تواصل العيادات الطبية والغذائية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية لـ 3 آلاف نازح ومتضرر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

واستقبلت العيادات 138 حالة مرضية في عيادة الطوارئ و169 حالة في عيادة الباطنية و10 حالات في رعاية الحوامل، كما تم تقديم خدمة الرعاية الصحية للجراحة والإسعافات الأولية لعدد 83 فرداً وخدمات التغذية لعدد 13 طفلاً وخدمات التحصين لطفلين والمختبر لـ 80 حالة، وتم صرف العلاج لـ 317 حالة. وتأتي هذه العيادات في إطار الخدمات الصحية التي يقدمها المركز في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز.