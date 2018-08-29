واشنطن: نظام طهران «مافيا تدعم الإرهاب»

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات, دبي - البيان، وكالات

شدّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، على ضرورة الرد على تقرير خبراء في الأمم المتحدة بشأن اليمن، مؤكداً أن الهدف الأساسي للتحالف العربي هو استعادة الدولة اليمنية وحفظ أمن المنطقة من التغول الإيراني.

وأضاف معاليه: أن «تقرير الخبراء اليوم لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته، ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستهدافه للمدنيين». وفي السياق ذاته، أكد التحالف العربي أنه سيردّ على التقرير بعد المراجعة القانونية له.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، موقف بلاده الداعم لحق السعودية في الدفاع عن نفسها، بمواجهة صواريخ الحوثيين، وكشف أن واشنطن حذرت إيران بأنها ستحاسبها على أي تخريب تقوم به في المنطقة.

وبدوره وصف المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران بريان هوك النظام الإيراني بـ«المافيا» التي تدعم الميليشيات، مشيراً إلى أنه «يستخدم أموال الشعب لدعم الديكتاتوريات والميليشيات». وقال إن «النظام الإيراني يوفر الدعم الصاروخي للحوثيين لقصف الأراضي السعودية».

بموازاة ذلك، أكد مستشار وزارة الطاقة السعودية إبراهيم المهنا أن إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب إغلاقاً تاماً أو جزئياً. وقال المهنا: «إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، فمن المرجح أن يعطي مجلس الأمن الدولي إذناً بعمل عسكري».

ميدانياً، دمرت مقاتلات التحالف غرفة عمليات وقيادة لميليشيا الحوثي بجوار مطار صنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من 11 غارة، المطار العسكري المجاور لمطار صنعاء، وقاعدة الديلمي العسكرية، وغرفة عمليات وإدارة قتالية للميليشيا في محيط منطقة المطار.

وفِي شرقي تعز، واصلت قوات الشرعية تحقيق انتصارات استراتيجية، حيث استعادت السيطرة على عدد من المرتفعات، إضافة إلى السيطرة على مفرق السحي وقطع إمدادات الميليشيا جنوب شرق الراهدة.

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