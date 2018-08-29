قرقاش: موقف «المستقبل» من استقبال الحوثي يحمي لبنان

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بموقف كتلة المستقبل اللبنانية من استقبال الحوثيين في بيروت، الذي اعتبرته خروجاً عن مبدأ النأي بالنفس، معلنة رفضها الزج بلبنان في المحاور الإقليمية.

وأكد معالي الوزير قرقاش، أن موقف كتلة المستقبل إيجابي ومسؤول، ويحمي لبنان من الأزمات الإقليمية، مطالباً كافة الأحزاب والقيادات اللبنانية بتأكيد هذا الموقف، إذ أورد معاليه موقف الكتلة في حسابه على «تويتر»: «كتلة المستقبل: استقبال الحوثيين في بيروت خروج عن مبدأ النأي بالنفس، ونرفض زج لبنان في المحاور الإقليمية». وعلق على ذلك بالقول: «موقف إيجابي ومسؤول يحمي لبنان من الأزمات الإقليمية، يا حبَّذا لو تؤكده كافة الأحزاب والقيادات في هذا البلد الشقيق».