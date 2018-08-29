الدفاع الجوي السعودي يدمّر «باليستياً»

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإيرانية باتجاه المملكة.

وقال الناطق باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت صباح أمس، إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة. وأضاف أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات.

واكد الناطق أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني. كما أشار إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن بلغ 183 صاروخاً.