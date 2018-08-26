انتصار الشرعية في معركة جبال تعز

المصدر: Ⅶ عدن - البيان، وكالات

حرّرت قوات الشرعية اليمنية، في معارك جبلية لا تزال مستمرة مواقع استراتيجية في جبهة الشريجة بمحافظة تعز، وكبّدت الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة، وقائد جبهة حمالة العميد محمد فريد، إن قوات الشرعية شنّت هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا الحوثية شمالي الشريجة وتمكنت خلاله من تحرير جبل إسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل الضواري الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي.

وأضاف أن استعادة هذه المواقع ستساهم في تأمين الطريق الرابط بين مناطق مركز الضاحي والسحي بالخط العام المغلق منذ أكثر من أربعة أعوام، كما ستمكن قوات الشرعية من تأمين الخط العام الرابط بين الشريجة والراهدة في تعز، وبالتالي التقدم بسهولة ويسر. ولفت قائد جبهة حمالة، إلى أن المعارك لا تزال مستمرة على بعد خمسة كيلومترات من الراهدة باتجاه جبل الحمام المطل على بيت حاميـم شمالـي الخـط العـام.

وأكد قائد معركة «قطع رأس الأفعى»، اللواء عبدالكريم السدعي، أنّ عملية تحرير معقل الميليشيا الحوثية في صعدة، تسير في الاتجاه الصحيح، وستستمر حتى تحقيق النصر. وذكر السدعي، أن زعيم الميليشيا بات محاصراً في معقله «مران»، بمديرية حيدان.

إلى ذلك نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء أمس، في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة نجران.

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