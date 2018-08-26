فرق «مسام» تنزع 1661 لغماً خلال شهر

تمكنت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن في غضون شهر من انطلاق المشروع السعودي، من إزالة 1661 لغماً في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية.

ووفق المكتب الإعلامي لفريق مسام لنزع الألغام في اليمن، الذي خص "البيان" بتفاصيل جديدة عن عمل المشروع، فقد تمت إزالة 1612 لغماً مضاداً للمركبات و49 لغماً مضاداً للأفراد في كل من مأرب، الساحل الغربي، الحديدة، لحج، تعز، المخا، باب المندب، الخوخة، ذباب، كبوب، عسيلان، الهاملي، وشبوة، وذلك في غضون شهر من انطلاق مشروع مسام السعودي لنزع الألغام. كما تواصل الفرق الهندسية التابعة لمسام عمليات نزع الألغام وتأمين المناطق المكلفة بها في محافظة مأرب.

واستطاع فريق مسام لنزع الألغام، نزع عشرات الألغام والقذائف والذخائر غير المنفجرة في منطقة الجفينة، كان قد زرعتها ميليشيا الحوثي قبل انسحابها، فيما لا يزال الفريق مستمر في عملية البحث حتى تأمين المنطقة بشكل كامل.

وقال قائد الفريق، العقيد عبد الله البحري، إن عدد ثلاثة فرق تعمل في منطقة الجفينة، وفق المعايير الدولية لنزع الألغام والقذائف والذخائر غير المنفجرة. وأكد البحري أنهم مستمرون في عملهم حتى تعود المنطقة آمنة لحركة المدنيين والمنشآت الزراعية والصناعية وغيرها بشكل كامل. إلى ذلك، باشر الفريق 11 مسام أعماله أمس في منطقة ذات الراى، حيث استطاع خلال اليوم الأول نزع عبوات ناسفة وألغام مضادة للدروع. وقال العقيد صالح طريق رئيس الفريق، إن منطقة ذات الراي مفخّخة بشكل كامل بالألغام، ومن المتوقع أن يصل عدد الألغام في الحقل الواحد إلى خمسمئة لغم. دبي - البيان