الشرعية تقتحم معقل الحوثي

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

شرعت قوات الشرعية اليمنية، أمس، في اقتحام معقل، زعيم ميليشيا الحوثي الإيرانية، عبد الملك الحوثي، في محافظة صعدة شمالي اليمن، حيث اقتحمت منطقة مران من أربعة محاور، ونجحت في استعادة مواقع عدة وسط معارك عنيفة.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الشرعية، مسنودة بالتحالف العربي، تخوض أعنف المعارك في المنطقة، ضمن عملية «قطع رأس الأفعى».

ووفق المصادر، فإن قوات من لواء العروبة تمكنت من تطهير عشرات الكيلو مترات في وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان قرب مران.

ولفتت المصادر إلى أن المعارك مستمرة منذ صباح الأربعاء، وتتكبد فيها الميليشيا الحوثية الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأفادت مصادر، بأن ميليشيا الحوثي أعلنت حالة طوارئ في مناطق مران، بعد غارات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع للحوثيين، وسط تقدم قوات الشرعية. وأكّد اللواء عبدالكريم السدعي، قائد لواء العروبة في قوات الشرعية، أن قواته تسيطر على عقبة مران والطرق الفرعية باتجاه جبل مران الاستراتيجي، وأن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر كبيرة.

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